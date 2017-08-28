В Петербурге двое детей сломали позвоночник, спасаясь от пожара

Двое детей вместе с матерью выпрыгнули из окон горящего дома в Санкт-Петербурге, не дождавшись пожарных.

Как сообщает РИА «Новости», пожар произошел 19 сентября в девятиэтажном жилом доме в Приморском районе Санкт-Петербурга. Спасаясь из огня, мать и двое ее детей 14 и 16 лет выпрыгнули из окна пятого этажа на растянутые соседями одеяла. От полученных травм женщина скончалась в больнице, а у подростков был диагностирован перелом позвоночника. Отцу семейства удалось спастись из квартиры через дверь.

«Подростки 16 и 14 лет, выпрыгнувшие из окна горящей квартиры, сейчас находятся на отделении хирургии позвоночника в детском ортопедическом институте имени Г. И. Турнера, куда их перевели из ДГБ №5 в связи с характером полученных повреждений. Врачи диагностировали у брата и сестры взрывной перелом позвоночника», — приводит агентство сообщение аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой

Сейчас пострадавшим детям предстоит операция. В администрации Приморского района заверили, что семье будет оказана помощь с восстановлением документов, а также материальная поддержка.