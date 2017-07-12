В Ленобласти трехлетний мальчик пострадал от наезда авто полиции

По информации очевидцев, под Петербургом спешивший на вызов наряд полиции сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе.

Как сообщили пользователи социальной сети «ВКонтакте», наехавший на ребенка автомобиль полицейских ехал по Муринской дороге в Ленинградской области.

Свидетели ДТП отмечают, что трехлетний ребенок жив, но получил сотрясение мозга, и его госпитализировали.

«На пешеходном переходе возле дома №64 по Муринской дороге машина полиции сбила ребенка — ребенка увезла скорая», — написал очевидец.