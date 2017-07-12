В Кремле назвали катастрофичным желание КНДР уйти от дипломатии

Дмитрий Песков озвучил реакцию Кремля на угрозу Северной Кореи испытать водородную бомбу в Тихом океане.

Как ранее писал Sobesednik.ru, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо предположил, что ответом Северной Кореи на речь президента США Дональда Трампа может стать «небывалое» испытание водородной бомбы в Тихом океане.

По информации ресурса Life, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва крайне обеспокоена ростом напряжённости на Корейском полуострове.

Песков также добавил, что последствия от обмена грубыми угрозами могут быть катастрофичными, и Кремль видит решение данной проблемы лишь с помощью дипломатии.

«По-прежнему в Москве убеждены в безальтернативности политико-дипломатического урегулирования северокорейской проблемы, другого решения быть не может, какая-либо иная развязка этого узла потенциально может иметь очень нежелательные и даже катастрофические последствия», — приводит издание слова пресс-секретаря президента РФ.