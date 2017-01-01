Стоимость новой Lada Vesta превысит 800 тысяч рублей

«АвтоВАЗ» назвал стоимость новой Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross в России.

Цена новой Lada Vesta SW составит 639,9 тысячи рублей, стоимость автомобиля в версии Cross поднимется до 847,9 тысячи рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «АвтоВАЗа».

«Стоимость автомобиля начинается от 639,9 тысячи рублей за версию в комплектации Comfort. Дополнительно можно приобрести пакет Image, в состав которого входят противотуманные фары, легкосплавные 16-дюймовые диски колес и обогрев ветрового стекла. Автомобиль с этими опциями предлагается по цене от 662,9 тысячи рублей», — рассказали в компании.

Стоимость автомобиля в комплектации Luxe, в которую входят боковые подушки безопасности в спинках передних сидений, датчик дождя и света, обогрев лобового стекла, автоматический климат-контроль, панель второго пола и органайзер для багажника, подсветка проема передних дверей, начнется от 702,9 тысячи рублей, пакеты Multimedia с камерой заднего вида и Prestige с обогревом задних сидений и навигацией сделают автомобиль дороже на 24 и 42 тысячи рублей соответственно.

Цена Lada Vesta SW Cross составит не менее 755,9 тысячи рублей, в стоимость уже входит пакет Luxe. Пакет Multimedia увеличит стоимость авто на 24 тысячи рублей, а Lada Vesta SW Cross с «автоматом» и пакетом Prestige обойдется автолюбителям в 847,9 тысячи рублей.