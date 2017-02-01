"Рассказ служанки" и "Вице-президент" получили "Эмми" как лучшие сериалы

В воскресенье, 17 сентября, в Лос-Анджелесе назвали лауреатов 69-й телевизионной премии «Эмми».

Как сообщает Reuters, премия «Эмми» за лучший драматический сериал досталась «Рассказу служанки», исполнительницу главной роли Элизабет Мосс назвали лучшей драматической актрисой.

Награду за лучший комедийный сериал получил «Вице-президент», исполнительница главной роли Джулия Луис-Дрейфус получила награду как лучшая комедийная актриса.

Сыгравший в сериале «Это мы» Стерлинг Браун получил «Эмми» как лучший драматический актер, а Дональд Гловер, исполнивший роль в сериале «Атланта», — как лучший актер в комедийном сериале.

«Большая маленькая ложь» получил «Эмми» как лучший мини-сериал, а исполнительница главной роли Николь Кидман была назвала лучшей актрисой в мини-сериале. Лучшим актером в этом жанре был признан Риз Ахмед, сыгравший в «Однажды ночью».

Церемония вручения наград состоялась в Лос-Анджелесе в минувшее воскресенье, 17 сентября.