LADA на газу: когда начинается экономия?

В АвтоВАЗе отмечают высокий спрос на модель Lada Vesta CNG, работающую на газе. Так ли это на самом деле?

Альтернатива бензину действительно все больше входит в моду. Правда, в основном автовладельцы предпочитают не покупать газовые машины, а модифицировать свои.

«Голубое топливо является экологически чистым», – привлекают клиентов службы по установке газобаллонного оборудования (ГБО). Однако главной рекламой служит ценник на автозаправке. Если литр 92-го стоит в районе 37 рублей, то за литр пропан-бутана придется выложить всего 17.

Получается, что стоимость сотни километров, пройденных на условной LADA Granta при паспортном расходе в 7 литров, снизится более чем существенно – с 259 до 119 рублей. А это значит, что, пробегая около 20.000 километров в год, можно сэкономить около 28.000 рублей.

Однако не все так просто. Цены на установку в России стартуют с 30.000 рублей, а значит, экономию удастся ощутить только на второй год использования.

Есть и другие моменты, на которые стоит обратить внимание.

Количество заправок

Москва – самый автоматизированный город, но на всю столицу сейчас работают только 37 станций, способных заправить автомобиль газом пропан-бутан. При этом, подъехав к некоторым пунктам продажи голубого топлива, водитель, привыкший к сервису бензиновых заправок, может разочароваться. Круглосуточного магазина, приема безналичной оплаты и даже освещения здесь может не оказаться.

Расход топлива

От расходов на бензин полностью уйти не получится. Автомобили с ГБО по сути являются гибридными. Жидкое топливо позволяет завести машину, а в некоторых случаях начинает поступать после 40 тысяч оборотов – с высокими мощностями газ не справляется. Кроме того, оборудованная газовым баллоном машина самого бензина съедает чуть больше.

Место в багажнике

Самое очевидное неудобство для тех, кто задумался об экономии по причине расширения семьи – дефицит пространства. После перехода легкового авто на газ придется забыть о существовании багажника, отныне это место будет занято баллоном. Выпускаются, конечно, и тороидальные баллоны в форме круга, которые идеально ложатся на место запаски, однако в этом случае пятое колесо придется оставить дома.

Взрывоопасность

А вот что касается воспламеняемости таких автомобилей, то это является мифом, утверждает мастер «Академии ГБО» Егор Никифоров.

– На оборудовании стоит электронная система клапанов – противопожарный, скоростной клапаны, клапан высокого давления и так далее. Кроме того, баллон имеет большой запас прочности. Во время ДТП автомобиль может превратиться в консервную банку, а баллон выдержит. В интернете даже есть ролики, где заполненный баллон кидают с 30-го этажа и с ним ничего не происходит.

Однако эта мера приводит к увеличению общей массы автомобиля.

Волокита

Установка ГБО – радикальное изменение конструкции транспортного средства, а значит, его необходимо зарегистрировать в несколько шагов:

1. Получение предварительного заключения специальной испытательной лаборатории о том, что на автомобиль можно установить ГБО.

2. Написание заявления в ГИБДД на разрешение внесения изменений, соответствующих конструкции ТС.

3. Установка и получение документов: сертификат на ГБО, сертификат на газовый баллон, сертификат на выполнение работ и т.д.

4. Прохождение техосмотра и получение диагностической карты.

5. Получение Протокола технической экспертизы на основе полученных документов.

6. Замена СТС и ПТС в ГИБДД.