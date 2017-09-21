Иномарки в РФ подорожают из-за роста утилизационного сбора на 15%

Увеличение утилизационного сбора на автомобили принесет в бюджет России 28 млрд рублей в 2018 году.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы, с 1 января на 15% может вырасти утилизационный сбор на колесные и самоходные транспортные средства, выпускаемые в России и ввозимые в нашу страну.

Основная причина предполагаемой индексации — желание защитить автопром, представленный отечественными и иностранными брендами, от снижения ввозных пошлин на автомобили, предусмотренного условиями вступления в ВТО.

Кроме того, увеличение сбора дополнительно принесет федеральному бюджету в 2018 году более 28 миллиардов рублей.

Однако, по информации издания, индексация может повлечь за собой рост цен на импортируемые автомобили, у производителей которых нет соглашения о промсборке в России. Отмечается также, что в дальнейшем это может привезти к серьезному сокращению числа в ввозимых в РФ иномарок.