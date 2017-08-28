Членов Федерации мигрантов не пустили к избитому в ЮВАО грузчику

После беспорядков у торгового центра «Москва» в районе Люблино ЮВАО столицы задержали около 250 мигрантов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что из-за избиения охранниками ТЦ «Москва» грузчика из Таджикистана полиция задержала около 50 мигрантов, собиравшихся отомстить за соотечественника.

Как сообщает РИА «Новости», число задержанных приезжих увеличилось до 250 человек. По словам президента Федерации мигрантов СНГ Каромата Шарипова, более точной информации о положении участвовавших в беспорядках мигрантов пока нет, поскольку задержанные находятся в разных отделениях полиции.

Кроме того, Шарипов отметил, что и о судьбе избитого грузчика в Федерации мигрантов ничего не знают из-за распоряжения МВД не допускать представителей организации к пострадавшему.

«По информации Таджикистана он умер, по информации России — перевели в нейрохирургическое… Я просил — давайте зайдем (в больницу), родственники скажут, это он или не он. МВД запретило, хотя врач говорит, что это по закону положено и по медицине положено», — рассказал Шарипов.