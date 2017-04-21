Аналитики «Яндекса» назвали 10 самых аварийных мест в Москве в 2016 году.

Самыми аварийными местами в Москве стали развязки МКАД и ТТК, сказано в пресс-релизе «Яндекса», поступившем в редакцию Sobesednik.ru.

Самым аварийным местом стала развязка ТТК и Ленинградского проспекта. На втором месте оказалась развязка МКАД и Ленинградского шоссе, следом за ней — участок Волгоградского шоссе у развязки с ТТК. Четвертую и пятую строчку занимают пересечение проспекта Мира и ТТК, а также развязка МКАД с Варшавским шоссе.

На шестом месте оказалось пересечение Сущевского Вала и Октябрьской улицы, на седьмом — Автозаводский мост. Восьмую и девятую строчку занимают развязка МКАД и Щелковского шоссе и 28-м км МКАД на развязке с Липецкой улицей.

Десятое место досталось участку Ленинградского шоссе перед съездом на Международное шоссе.

Аналитики компании отмечают, что на Дмитровском, Ленинградском, Пятницком, Новорижском и Киевском шоссе в 2016 году появилось вдвое больше отметок о ДТП, чем в 2015. Также выросло количество отметок об авариях на Бульварном кольце, Тверской улице и ТТК.

При этом вдвое меньше отметок об авариях в 2016 году появилось на развязке МКАД с Рязанским проспектом и на Ярославском шоссе, и на четверть меньше отметок на Симферопольском и Щелковском шоссе и Ленинградском проспекте.