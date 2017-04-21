"Подросший" Subaru XV с ярким кузовом попадет в РФ в конце 2017

Российским автолюбителям будут доступны сразу два новых цвета кузова Subaru XV — ярко-синий и оранжевый

Представители Subaru рассказали, что продажи нового поколения кроссовера XV начнутся в России во второй половине 2017 года.

Как сообщает издание «Дни24», обновленный Subaru XV появится на российском авторынке уже к концу 2017 и будет работать на базе абсолютно новой платформы. Известно также, что разработчики обновили дизайн кроссовера, из-за чего автомобиль заметно увеличился в размерах. Российским автолюбителям будут доступны сразу два новых цвета кузова — ярко-синий и оранжевый.

Кроме того, сообщается, что подвеску Subaru XV создавали с учетом пожеланий владельцев авто из России. Автомобиль будет обладать традиционным для Subaru полным приводом и горизонтальным оппозитным двигателем.

Новинку также оснастят системой «ЭРА-ГЛОНАСС», которую Subaru уже начала устанавливать на продаваемые в России автомобили Forester.