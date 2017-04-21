Новые моторы от Volkswagen стали выбрасывать еще больше выхлопов

В дизельных моторах EA189 производства Volkswagen, которые получили некоторые модификации после «дизельгейта», обнаружены новые проблемы

Автолюбители из Великобритании обнаружили, что измененные после «дизельного скандала» моторы от Volkswagen выходят из строя.

Как сообщает издание «ВладТайм», в дизельных моторах EA189 производства Volkswagen, которые получили некоторые модификации после «дизельгейта», обнаружены новые проблемы.

Участники британского Форума владельцев дизельных автомобилей от Volkswagen выяснили, что мотор стал выбрасывать ещё больше выхлопных газов, а расход топлива при этом значительно увеличился. Кроме того, в отдельных случаях моторы начинают выходить из строя из-за неисправных фильтров.

Однако сами представители Volkswagen отрицают возможность таких неполадок, ссылаясь на то, что модификации моторов затронули лишь программное обеспечение и не могли сказаться на их производительности.