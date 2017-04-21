Авто
Источник: «ВладТайм»
18:08, 21 Апреля 2017 Версия для печати

Новые моторы от Volkswagen стали выбрасывать еще больше выхлопов

В дизельных моторах EA189 производства Volkswagen, которые получили некоторые модификации после «дизельгейта», обнаружены новые проблемы
В дизельных моторах EA189 производства Volkswagen, которые получили некоторые модификации после «дизельгейта», обнаружены новые проблемы
Фото: Nicolas Lambert / Global Look Press

Автолюбители из Великобритании обнаружили, что измененные после «дизельного скандала» моторы от Volkswagen выходят из строя.

Как сообщает издание «ВладТайм», в дизельных моторах EA189 производства Volkswagen, которые получили некоторые модификации после «дизельгейта», обнаружены новые проблемы.

Участники британского Форума владельцев дизельных автомобилей от Volkswagen выяснили, что мотор стал выбрасывать ещё больше выхлопных газов, а расход топлива при этом значительно увеличился. Кроме того, в отдельных случаях моторы начинают выходить из строя из-за неисправных фильтров.

Однако сами представители Volkswagen отрицают возможность таких неполадок, ссылаясь на то, что модификации моторов затронули лишь программное обеспечение и не могли сказаться на их производительности.

читайте также:
Автоэксперт: Калужский Volkswagen Polo только для рынка РФ
Автоэксперт назвал решение экспортировать Volkswagen российской сборки в Мексику экономически нерентабельным »

читайте также:Краш-тест
Александр Пикуленко: Будет ли автомобиль безопасным?
Автообозреватель Sobesednik.ru рассказывает об источниках опасности за рулем — это не только аварии, но и таксисты »

Седова Анастасия

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Новые моторы от Volkswagen стали выбрасывать еще больше выхлопов
18:08, 21 Апреля 2017
Автолюбители из Великобритании обнаружили, что измененные после «дизельного скандала» моторы от Volkswagen выходят из строя
»
"Подросший" Subaru XV с ярким кузовом попадет в РФ в конце 2017-го
17:43, 21 Апреля 2017
Представители Subaru рассказали, что продажи нового поколения кроссовера XV начнутся в России во второй половине 2017 года
»
Антон Зарицкий: "Россиевидение" против "Евровидения"
16:54, 21 Апреля 2017
Редактор Sobesednik.ru — о противостоянии российского ТВ конкурсу «Евровидение», на который не пустили Юлию Самойлову
»