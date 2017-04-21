Движение на двух федеральных трассах закроют 21 и 22 апреля

21 и 22 апреля движение на федеральных трассах А-107 и М-1 «Беларусь» ограничат из-за подготовки к Параду Победы.

Как сказано в пресс-релизе компании «Автодор», поступившем в редакцию Sobesednik.ru, в связи с подготовкой к Параду Победы движение по двум федеральным трассам будет ограничено 21 и 22 апреля.

«Техника парадного расчета проследует по маршруту поселок Алабино (Московской область) — федеральная трасса А-107 — М-1 «Беларусь (Минское шоссе) — МКАД — Звенигородское шоссе — улица Нижние Мневники (город Москва)», — сказано в пресс-релизе.

Таким образом, движение на указанных участках будет ограничено с 21:00 21 апреля по 1:00 22 апреля 2017 года.

«Автодор» просит автомобилистов заранее выбирать маршрут движения.