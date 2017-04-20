Авто
Источник: «Драйв»
17:02, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Toyota обновила дизайн и оснащение седана Camry для России

Дизайн обновленной специально для России Camry соответствует требованиям стайлинг-пакета «Премиум»
Дизайн обновленной специально для России Camry соответствует требованиям стайлинг-пакета «Премиум»
Фото: пресс-служба Toyota

Российское представительство компании Toyota сообщило об усовершенствованиях модели Camry для отечественного авторынка.

Как сообщает «Драйв», специфическую российскую версию Toyota Camry Exclusive оснастили оригинальными 17-дюймовыми легкосплавными дисками, мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном, а также точкой доступа Wi-Fi, операционной системой Android и всевозможными сервисами от «Яндекса».

Кроме того, дизайн обновленной Camry соответствует требованиям стайлинг-пакета «Премиум».

Издание также отмечает, что с начала 2017 года модель Toyota Camry поднялась на 10 место в рейтинге популярности у российских автолюбителей.

читайте также:"АвтоВАЗ" чем-то не понравился в качестве соседей по выставке
Московский автосалон: Toyota обиделась на место у "АвтоВАЗа"
В следующем году крупнейшая автовыставка России в Москве может не досчитаться как премиальных, так и массовых марок? »

читайте также:Новая Corolla внешне заметно помолодела
Новая Toyota Corolla: каким теперь будет самый продаваемый в мире автомобиль
Sobesednik.ru узнал, каким теперь будет самый продаваемый в мире автомобиль — седан Toyota Corolla »

Седова Анастасия

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

HAVAL H6 будет первым авто Great Wall, собранным в РФ к 2019 году
18:00, 20 Апреля 2017
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что завод китайской компании Great Wall в регионе начнет работу в 2019 году
»
Audi отзывает в РФ более 2 300 Q5 из-за проблем с водоотводом
17:27, 20 Апреля 2017
Росстандарт предоставил полный перечень VIN-кодов автомобилей Audi Q5, попавших под условия начавшейся сервисной акции
»
Топ-7 угроз контрацептивов для женского здоровья
17:15, 20 Апреля 2017
Эксперты рассказали о том, какие негативные последствия для здоровья женщин могут вызывать оральные контрацептивы
»