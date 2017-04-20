Toyota обновила дизайн и оснащение седана Camry для России

Российское представительство компании Toyota сообщило об усовершенствованиях модели Camry для отечественного авторынка.

Как сообщает «Драйв», специфическую российскую версию Toyota Camry Exclusive оснастили оригинальными 17-дюймовыми легкосплавными дисками, мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном, а также точкой доступа Wi-Fi, операционной системой Android и всевозможными сервисами от «Яндекса».

Кроме того, дизайн обновленной Camry соответствует требованиям стайлинг-пакета «Премиум».

Издание также отмечает, что с начала 2017 года модель Toyota Camry поднялась на 10 место в рейтинге популярности у российских автолюбителей.