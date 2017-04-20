Наказание для стритрейсеров: как прекратить "уличные гонки" по закону

Sobesednik.ru выяснил у экспертов, как сломать моду на безнаказанные безумные гонки по улицам городов на дорогих машинах.

Недавно на Ростовской набережной Москвы произошла авария: сверхдорогой автомобиль Maserati врезался в столб. После столкновения машина загорелась, молодой водитель, находившийся внутри, не смог выбраться и погиб. СМИ сообщали, что автомобиль мог набрать большую скорость, проехав камеру видеофиксации.

Жители крупных городов уже привыкли к «гонкам» на улицах на дорогих машинах. В большинстве таких случаев жертвами оказываются обычные прохожие. Например, 16 августа 2012 года автомобиль Mercedes Gelandewagen влетел на огороженный участок Кутузовского проспекта и сбил насмерть двух дорожных работников. В машине находился иеромонах Илия (Павел Семин). С места аварии он скрылся, однако позже сам пришел в полицию. Илию посадили тогда на 3 года, хотя потерпевшая сторона настаивала на 7 годах тюрьмы.

Стала известна и погоня сотрудников ДПС за группой молодых людей на внедорожнике той же марки. Заезд проходил по московским улицам, в ходе него стритрейсеры нарушили правила дорожного движения около 20 раз. Общественный резонанс вызвало циничное отношение молодых людей к ситуации: было очевидно, что гонка спровоцирована ими специально, а один из пассажиров автомобиля вел видеотрансляцию погони через мобильное приложение Periscope. Позже стало известно, что в кроссовере находились три человека, среди них — сын топ-менеджера компании «Лукойл» и молодая жительница столицы Мара Багдасарян, которая за 2015 год получила 150 штрафов за нарушение ПДД общей суммой свыше 1 млн рублей. Молодых людей задержали, обязали выплатить штраф, а заодно дали нарушителям в качестве наказания от 10 до 15 суток ареста.

Порой ареной для гонок становятся уже не улицы и тротуары, а другие, более экзотичные места. 21 декабря в здание казанского аэропорта въехал на автомобиле бывший сотрудник полиции. Его удалось остановить уже после того как он проехал здание насквозь и протаранил несколько дверей. Видеозапись «дрифта в аэропорту» в Сети посмотрело более миллиона человек, на самого водителя завели два уголовных дела и посадили под арест на 15 суток.

Ночью 10 апреля бывший мэр Архангельска Александр Донской устроил заезд на красной Ferrari по торговому центру «Весна» в Москве. Сам Донской объяснил, что считает свой поступок перформансом и планирует теперь полет на огромном квадрокоптере перед зрителями. Подобные заявления свидетельствуют о том, что гонки скорее становятся модой, а не воспринимаются как нарушение закона, чреватое трагическими случаями.

Александр Донской Фото: Anvar Galeev/Russian Look

Экзамен для идиотов

По словам адвоката Оксаны Михалкиной, уличные гонщики действительно стараются подобными выходками привлечь к себе внимание и набирают популярность, выкладывая видео. Для того, чтобы сделать подобные акции непопулярными, стоит задуматься о новых запретах и тестах, говорит юрист:

— Возможно, нужно вводить норму о лишении водительских прав пожизненно. Это может остудить многие горячие головы. Кроме того, стоит обратить внимание на немецкий Idiotentest (экзамен для идиотов), когда проверяется предрасположенность водителей к правонарушениям. Также необходимо, чтобы имеющиеся правовые механизмы реализовывались. Зачастую стритрейсеры — дети обеспеченных родителей, они думают, что могут коррумпировать сотрудников правоохранительных органов и уходить от ответственности за свои правонарушения.

Оксана Михалкина Фото: Стоп-кадр Youtube

Стоит ли ужесточать наказания?

Возможно, германский опыт действительно стоит изучить. Так, когда в ночь на 1 февраля 2016 года в Берлине «уличные гонщики» неслись мимо светофоров на огромной скорости и врезалась во внедорожник, водитель которого в результате аварии скончался, суд Берлина тогда квалифицировал это преступление по статье «убийство». Возможно, стоит вводить именно такие меры?

Сейчас в России действует статья 264 УК — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». По ней нарушитель наказывается (в зависимости от конкретных обстоятельств) принудительными работами или лишением свободы на срок до девяти лет — разброс наказаний очень сильный.

По словам Оксаны Михалкиной, нужно различать наезд, повлекший смерть по неосторожности, и предумышленное убийство, в котором были предъявлены обвинения в Германии:

— Сложно представить человека, умышленно давящего кого-то на автомобиле. Если вводить в России такую статью, может появиться очень большая путаница в квалификации преступлений, а это приведет к необоснованным злоупотреблениям. Можно применять и работающее законодательство: например, иеромонаха Илию осудили именно по 264-й статье. Однако изменения в законодательстве не изменят практику применения законов и не уменьшат количества случаев, когда из-за связей богатых родителей их дети-нарушители будут оказываться на свободе, — сетует юрист.

По мнению адвоката Всеволода Свободы, стоит вводить ответственность не только за конкретные правонарушения, но и за само участие в уличных гонках. Известно, что недавно в Госдуму был внесен подобный законопроект, но пока в России ничего подобного нет.

Всеволод Свобода Фото: Архив редакции

Свобода считает, что стоит начать действовать по двум направлениям: к организаторам уличных гонок нужно применять жесткие санкции, а к обычным участникам — применять штрафы, но после неоднократного нарушения ими закона вводить уже уголовную ответственность. Адвокат приводит пример системы, когда выгодно быть законопослушным:

— Во многих странах люди не идут даже на самые незначительные правонарушения. Там подобные моменты накапливаются и со временем могут превратиться в реальный тюремный срок.