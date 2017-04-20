HAVAL H6 будет первым авто Great Wall, собранным в РФ к 2019 году

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что продажи китайских автомобилей российской сборки будут осуществляться не только на автомобильном рынке России, но и за рубежом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что завод китайской компании Great Wall в регионе начнет работу в 2019 году.

Как сообщает ТАСС, на пресс-конференции в Шанхае Дюмин рассказал, что первым автомобилем компании Great Wall российской сборки станет модель HAVAL H6 уже в 2019 году.

«Мы синхронизовали все позиции по той дорожной карте, которая была представлена. Наши коллеги просят ускориться по инфраструктуре строительства железной дороги и автомобильной трассы, которая будет способствовать развитию предприятия», — пояснил губернатор.

Кроме того, Алексей Дюмин отметил, что продажи китайских автомобилей российской сборки будут осуществляться не только на автомобильном рынке России, но и за рубежом. По его словам, завод планирует выпускать порядка 100-150 тыс. автомобилей в год.