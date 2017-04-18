Авто
Источник: «Автовести»
18:18, 18 Апреля 2017 Версия для печати

Volkswagen выкупил 238 тысячи авто в США после скандала с выхлопами

Устраняя последствия мошенничества с выхлопами, Volkswagen вынужден выкупать у автовладельцев в США даже осносительно новые машины для их замены или ремонта
Устраняя последствия мошенничества с выхлопами, Volkswagen вынужден выкупать у автовладельцев в США даже осносительно новые машины для их замены или ремонта
Фото: Julian Stratenschulte / Global Look Press

Немецкий концерн Volkswagen выкупил или отремонтировал более 50% дефектных машин, которые были проданы в США.

Как сообщает издание «Автовести», устраняя последствия мошенничества с выхлопами, Volkswagen вынужден выкупать у автовладельцев в США даже осносительно новые машины для их замены или ремонта. На данный момент руководство концерна отчиталось о выкупе 238 тысяч автомобилей, однако заявленная цифра — это только половина всего объема дефектных машин на американском рынке, которые должны быть отремонтированы или выкуплены производителем, а общее количество таких машин составляет около 475 тысяч.

Известно также, что кампания по урегулированию последствий скандала только лишь в США обойдется Volkswagen в 25 млрд долларов, куда входят выплаты штрафов, компенсации по судебным претензиям, возмещение ущерба дилерам и оплата ремонта автовладельцам.

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Седова Анастасия

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