Мотоциклистам в РФ хотят разрешить ездить между рядами авто

Власти РФ разрабатывают возможность изменения ПДД в пользу мотоциклистов.

Как сообщил газете «Коммерсантъ» представит ель вице-премьера РФ Игоря Шувалова, в правительстве начали обсуждение привилегий для российских байкеров.

Так, по словам собеседника издания, Шувалов поручил МВД, Минтрансу и московской мэрии выделить мотоциклистам отдельную стоп-линию на перекрестках для удобного старта.

Как пояснил автор данной идеи, глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский, нахождение у одной стоп-линии вместе с автомобилями и одновременный старт создает опасность для водителей мотоциклов.

Также Шувалов предложил разрешить байкерам ездить между рядами машин.

Данный вопрос МВД, Министерству транспорта и «Открытому правительству» предстоит урегулировать в течение месяца. Как отмечает «Коммерсантъ», в ГИБДД эту инициативу подвергли жесткой критике, заявив о «нецелесообразности» разрешения мотоциклистам ездить между рядами.

«Если в такой ситуации произошло столкновение с автомобилем, ответственность несет именно мотоциклист. Отмечается, что если закрепить в ПДД четкий запрет или разрешение двигаться между рядами, это только усложнит дорожную ситуацию», – считают в Госавтоинспекции.