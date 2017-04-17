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Источник: НСН
12:22, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Хирург призвал отказаться от машин ради байков и велосипедов

Глава мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов одобрил изменения ПДД в пользу байкеров.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Минтрансу и МВД внести изменения в свод правил дорожного движения, чтобы сделать их удобнее для мотоциклистов.

В интервью информагентству НСН глава байкерского клуба «Ночные волки», президент Российской ассоциации байкеров Александр «Хирург» Залдостанов прокомментировал сообщения СМИ о выделении дополнительной стоп-линии для мотоциклистов и разрешении им передвигаться между рядов машин.

«Правильно делают! Вообще, надо создавать преимущество малого транспорта перед габаритным. Это будет хорошо не только для мотоциклистов, но и для города: меньше нагрузка на дороги, меньше занимает места, меньше загрязняется экология. Это будет очень позитивно влиять на городскую среду. Мы и так живем в искусственной среде и потихоньку начали превращаться в обезьян», – считает «Хирург».

Он также отметил, что россиянам следует полностью отказаться от автомобилей и пересесть на «малый транспорт».

«Надо стараться максимально избавляться от машин. Один из выходов – малый транспорт. Надо создать все максимальные удобства сначала для мотоциклистов, а потом для велосипедистов», – заявил Залдостанов.

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Соловьева Екатерина

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