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Источник: «Толстый кошелек» №2-2017
21:08, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Поможет ли видеорегистратор на суде?

Машина
Sobesednik.ru выяснил, сможет ли видеорегистратор помочь водителю при решении спорной ситуации в суде
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru выяснил, сможет ли видеорегистратор помочь водителю при решении спорной ситуации в суде.

Видеорегистратор – это электронное устройство, которое устанавливают перед лобовым стеклом машины внутри салона, и оно снимает обстановку впереди транспортного средства, записывая съемку на карту памяти.

Видеорегистраторы как-то незаметно вошли в нашу жизнь, и все больше и больше автомобилистов решают приобрести себе такой вот популярный гаджет для автомобиля. Это и понятно: при возникновении спорных ситуаций на дорогах фотография или видеозапись лучше слов поможет объяснить ситуацию. Но может ли съемка с видеорегистратора служить доказательством в суде?

Стоит учитывать, что судопроизводство можно разделить на три части: уголовное, административное и гражданское. Каждое из них урегулировано самостоятельным процессуальным законом. И до недавнего времени дело обстояло следующим образом.

Если дело рассматривалось судом по правилам Гражданского процессуального кодекса РФ, в статьях 55 и 77 которого прямо указано на возможность доказывания своей позиции путем предъявления видеозаписи на электронном или ином носителе, то закон обязывает лишь пояснить, когда, кем и в каких условиях осуществлялась запись.

В уголовном судопроизводстве запись видеорегистратора также являлась доказательством для суда, статьей 84 Уголовно-процессуального кодекса РФ она отнесена к «иным документам», являющимся доказательством.

Иначе обстояло дело в административном судопроизводстве: несмотря на то, что статьи 26.2 и 26.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ относят к доказательствам по делу материалы фото- и киносъемки, они не разъясняют судам порядок проверки законности получения записи. Поэтому дела о правонарушениях ПДД разрешатся чаще всего в зависимости от конкретного судьи и его представлений о вопросе допустимости использования в качестве доказательства записи видеорегистратора.

В 2016 году был подписан Федеральный закон «О внесении изменения в статью 26.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части обязательности отнесения материалов фото– и киносъемки, звуко- и видеозаписи к доказательствам по делу об административном правонарушении». В соответствии с ним материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации наделяются статусом полноценных, а не возможных доказательств по делу об административном правонарушении.

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