Почему бензин дорожает и какими будут цены на него в 2017-м

Сообщения из российских регионов о подорожании бензина и даже перебоях в поставках обсудил с экспертом Sobesednik.ru.

Из ряда регионов приходят сообщения о постоянном росте цен на топливо. В частности, в Тольятти бензин дорожает каждую неделю (например, за последнюю неделю АИ-92 и 95 подорожал на 30 копеек за литр). Отмечается подорожание топлива в Твери и других городах России.

В Воронеже почти за месяц литр бензина подорожал больше чем на 2 рубля: если 9 января АИ-92 можно было купить за 35,56 рубля, а 95-й — за 38,41 рубля, то сегодня придется заплатить по 35,83 и 38,82 рубля за 1 литр соответственно.

Самый большой рост цен на АИ-92 — в Калининградской области. Между тем самый дешевый бензин — в Красноярском крае: за тот же литр 92-го автомобилисты платят от 33,34 до 33,80 рубля.

Причины роста цен разные: где-то стоимость топлива сильно зависит от его доставки, где-то АЗС пытаются покрыть свои убытки, где-то поставщики повышают цены и так далее. Так и выходит, что при переплате по «копейке» за каждый литр в конечном счете автомобилист вылетает «в трубу»: ездить в кризис — дорогое удовольствие.

А для кого-то — и вовсе временно недоступное: чуть меньше месяца назад в Магадане бензин начали отпускать по вновь введенным талонам. Ограничение было связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион.

— Цены на бензин в среднем по России за 2016 год выросли на 12–13% по сравнению с 2015 годом, — рассказал Sobesednik.ru генеральный директор дивизиона «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр» Григол Турманидзе. — Эта тенденция сохранится и в 2017 году. Одна из причин — увеличение стоимости нефти. На сегодняшний день нет точного прогноза, как изменится цена на нефть, однако в силу соглашения Организации стран-экспортеров нефти о сокращении объемов добычи крупными игроками рынка не следует ожидать серьезного роста или падения котировок. Кроме того, в 2017 году правительство Российской Федерации планирует увеличить акциз на бензин, который составит 1,3 рубля на литр, что также приведет к повышению цен на автомобильное топливо. По нашим прогнозам, в 2017 году снижения цен на бензин не ожидается, стоимость топлива увеличится на 5–10%.