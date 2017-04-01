Ваши права. Нелепые штрафы от ГИБДД реально побороть?

Камера приняла правую полосу дороги за обочину и за это решила наказать водителя... Можно ли обжаловать такой штраф?

Sobesednik.ru выяснил у автоюриста, как реагировать на приходящие необоснованные штрафы ГИБДД.

Автомобилист из Москвы Сергей получил штраф за нарушение, зафиксированное камерой фотовидеофиксации. На снимке оказалось, что камера приняла правую полосу дороги за обочину и за это решила наказать водителя... Можно ли обжаловать такой штраф?

– Такие досадные ошибки происходят нечасто, – уверяет автоюрист Дмитрий Славнов. – Самая курьезная, на мой взгляд, произошла в Татарстане, где водитель получил штраф за нарушение, хотя в тот момент его машина находилась на эвакуаторе. Тогда (равно как и сейчас) ГИБДД отменила штраф. В подобных случаях доказать абсурдность штрафа легко: автовладельцу нужно лишь обратиться в местное отделение ГИБДД. Или еще проще – подать заявление на обжалование штрафа на официальном сайте Госавтоинспекции в сервис приема обращений, на сайте ГКУ АМПП. В случае, если вы находитесь в Москве, также можно оставить обращение на сайте ЦОДД. По закону срок рассмотрения жалобы – 15 суток. Однако в подобных нелепых случаях, как мы видим, вопрос решается достаточно быстро.