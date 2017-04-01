Авто
Источник: «Собеседник» №4-2017
22:03, 31 Января 2017 Версия для печати

Новая Skoda Octavia: что почём?

Skoda Octavia
Skoda Octavia
Фото: Global Look Press

В скором времени на нашем рынке появятся обновленные Skoda Octavia и Combi, узнал Sobesednik.ru.

Двигатели автомобилей остались все те же: 1,6 (110 л.с.), агрегатируется с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической коробками передач; 1,4 (150 л.с.) и 1,8 (180 л.с.), работают в сочетании с 6-ступенчатой механикой. Полноприводные Octavia и Octavia Combi оснащаются мотором 1,8 (180 л.с.).

А что нового? Новая внешность. Кроме того, в базовой комплектации Octavia и Octavia Combi имеют светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари. А вот светодиодные фары с функцией адаптивного освещения предложат только за доплату.

Новинки также могут быть оснащены адаптивным круиз-контролем с ограничителем скорости, системой контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом, ассистентом движения в полосе, системой контроля дистанции спереди Front Assist, многофункциональным рулевым колесом, Bluetooth, Wi-Fi, подогревом руля и ключами зажигания с функцией запоминания персональных настроек водителя.

Кроме того, новенькая Octavia теперь сможет похвастаться топовой мультимедийной системой в 9,2 дюйма и беспроводной зарядкой смартфона – ну это уже игрушки.

Автомобили появятся в салонах официальных дилеров 1 апреля. Но Skoda Auto Россия уже начала прием заказов.

Octavia в «минималке» обойдется в 940 тыс. руб., а Combi 4x4 – от 1,641 млн руб.

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