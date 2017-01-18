Автоломбард, или как быстро получить крупный заём автовладельцу

Срочная потребность в деньгах может возникнуть у каждого. Если нужна небольшая сумма, её можно одолжить у друзей или родственников, но когда дело касается больших денег, то привлечь их становится сложнее. Банки неохотно кредитуют физических лиц крупными суммами, а если и одобряют кредитную заявку, то после длительного анализа платежеспособности, оценки кредитной истории и прочей бюрократической волокиты. Есть только один способ быстро получить действительно крупную сумму взаём – это обращение в автоломбард.

Что такое автоломбард?

В сущности, автоломбард представляет собой особый вид финансовых организаций, которые предоставляют услуги по кредитованию населения и бизнеса под любые нужды на любые сроки. В отличие от микрофинансовых организаций, автоломбарды кредитуют своих клиентов на крупные суммы, обеспечением гарантий возврата которых являются автомобили. Такое залоговое имущество, как автомобиль, является высоколиквидным, поэтому ломбарды могут себе позволить выдавать займы в крупных суммах, доходящих до рыночной стоимости автомобилей. Это означает, что владельцы автотранспортных средств имеют возможность брать займы в действительно крупных суммах, оставляя в залог свои автомобили. В сохранности залогового имущества не стоит сомневаться, потому что в хороших ломбардах автомобили клиентов находятся на охраняемых крытых стоянках, где им не страшна непогода, автомобильные воры и другие риски.

Какие машины можно сдавать в ломбард?

Брать кредиты в автомобильных ломбардах можно практически под залог любого автотранспорта. Это может быть легковой автомобиль, внедорожник, коммерческий автотранспорт средней и большой грузоподъёмности, грузовые фуры и даже техника специального назначения (к примеру, погрузчики, экскаваторы, дорожно-строительная техника и т. д.). Самое главное требование, которое предъявляется к размещаемому в качестве залога автомобильному транспорту, это его хорошее техническое состояние и работоспособность. Перед выдачей кредита сотрудники ломбардов, как правило, производят оценку автомобиля клиента, на основании которой определяются с выдаваемой суммой. На сумму займа влияет не только состояние, но и возврат автомобиля. За новые машины выдают большие суммы кредитов, за подержанные модели «в возрасте» - меньшие деньги, но даже в этом случае можно рассчитывать на гораздо более существенную сумму, чем при обращении за «быстрым» займом в любой кредитный союз или иную микрофинансовую организацию.