Авто
Источник: ОТР
17:53, 17 Января 2017 Версия для печати

2 млн потратили на взвешивание фур в Волгоградской области

В городе Волжский Волгоградской области появился передвижной пункт весового контроля автомобилей.

ОТР сообщает, что первый в городе контрольный пункт включает в себя весы и технический пост, оборудованный в автомобиле «ГАЗель». Передвижной пункт весового контроля обошёлся городу примерно в два миллиона рублей.

Глава Волжского Игорь Воронин заявил, что эти расходы полностью окупятся за счёт штрафов для водителей, управляющих перегруженными автомобилями. Водителей будут штрафовать за перегруз на четыре тысячи рублей, а транспортные компании – на 300 тысяч рублей.

Уменьшение числа нарушителей позволит сохранить дорожное полотно в хорошем состоянии, уверен Воронин: «Сохранить дороги – это гораздо выгоднее, чем потом их без конца ремонтировать. И вот эта мера как раз направлена на то, чтобы не разрушать дороги. Контроль за весовым состоянием больших машин позволит более эффективно использовать муниципальные деньги в других нуждах, которые нужны и в культуре, и в образовании, и в спорте».

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Ушаков Олег

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