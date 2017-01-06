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Источник: РИА «Новости»
08:02, 06 Января 2017 Версия для печати

Дальнобойщики из Питера могут заплатить за акцию протеста у ЗСД

Концессионер ЗСД в Санкт-Петербурге может подать в суд на устроивших ДТП у платной дороги водителей.

Как пишет РИА «Новости», концессионер автодороги Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Петербурге, компания ООО «Магистраль северной столицы», может подать в суд на водителей, устроивших ДТП перед пунктами взимания платы.

По данным компании, днем 5 января на пункте взимания платы у Южного участка ЗСД несколько водителей «одновременно совершили, по предварительным данным, намеренные ДТП — наезды на шлагбаумы пункта взимания платы». В результате 7 полос дороги были заблокированы. «Сотни пользователей автомобильной дороги вынуждены были потерять время, ожидая оформления данных ДТП и освобождения полос экипажами ГИБДД», — отмечает компания.

Ряд СМИ уточняет, что произошедшее было акцией протеста дальнобойщиков против платного проезда по ЗСД.

В месте с тем компания подчеркивает, что оставляет за собой право обратиться в полицию по факту произошедшего, а также подать на водителей иски в суд с требованием компенсировать причиненный материальный вред, в том числе потерю средств из-за блокировки полос у пункта взимания платы.

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Карпухина Мария

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