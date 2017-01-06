Авторейтинг-2016: какие машины полюбились в России больше всех?

Sobesednik.ru составил рейтинг самых популярных бюджетных авто этого года.

Какой должна быть идеальная машина для среднестатистического водителя? Пожалуй, красивой, современной, мощной, но при этом экономичной, вместительной и, что немаловажно, недорогой.

Абсолютные лидеры

Главную позицию среди самых-самых (в соотношении цена – качество – удобство и вместимость) вот уже на протяжении нескольких лет удерживает корейский Hyundai Solaris. Авто настолько универсально, что его одинаково любят и многодетные отцы (вмещает до пяти взрослых человек), и дамы, курсирующие по маршруту дом – работа – магазин, и ушлые таксисты.

И без того стильный «Солярис» в версии 2015–2016 годов пришел к нам с небольшими изменениями после рестайлинга: передние и задние фары обрели треугольную форму, обновились оба бампера, противотуманки увеличились. Приятные изменения произошли и в салоне: подсветка аудиосистемы и климат-контроля перестала слепить водителя – ее сделали мягче. На задних дверных картах появились карманы из более качественных материалов. Подлокотники на дверях стали намного мягче и удобнее.

Любят «Солярис» и за его вместительность: в багажник объемом в 465 л можно уместить всевозможные сумки, чемоданы и даже детскую коляску. Что касается расхода топлива, то в среднем авто «съедает» 7–8 литров на каждые 100 км, что в общем-то весьма неплохо.

«Солярис» представлен в трех комплектациях и стоит вполне приемлемо: от 527 тыс. до 956 тыс. руб. (за «полный фарш»).

Кстати, сразу после новогодних каникул в Санкт-Петербурге начнут производство обновленного бестселлера. Обещают, что автомобиль станет солиднее и внешне, и в размерах (длиннее на 5 мм и шире на 28, а колесная база вырастет на 30 мм).

Не менее популярным является и его «двоюродный брат» – красивый и вместительный «кореец» KIA Rio. Это, пожалуй, неплохой вариант для тех, кто любит выбираться на природу – седан спокойно преодолевает и ямы, и насыпи снега. Этот седан чуть более агрессивен. Во всем же остальном – почти близнецы. Даже стоят почти одинаково.

Для семьи

Каким должен быть автомобиль для большой семьи? В первую очередь безопасным, практичным, неприхотливым и экономичным.

Этими качествами обладает наша семиместная Lada Largus Cross. Это, конечно, далеко не кроссовер, как пытался его представить АВТОВАЗ, но с дорожным просветом в 20 см точно не садится «на пузо» на каждой кочке. Вместимость машины привлекает: даже при полном размещении в «Ларгусе Кросс» есть возможность заполнить багажник всем необходимым, а еще для багажа есть пространство прямо за третьим рядом сидений. Кроме того, второй и третий ряды «Ларгуса» можно сложить, если необходимо перевезти габаритный груз.

При этом машинка расходует не так уж много топлива – в среднем 8–9 л на 100 км, а покупателю обойдется в 680 тыс. руб.

А для тех, кто предпочитает иномарки, вполне подойдет прототип «Ларгуса» – Renault Logan. Советуем обратить внимание на новую модель – Renault Logan New (стоит от 419 тыс. руб.), у которого есть возможность сложить спинку заднего сиденья, что важно для тех, кому приходится перево­зить коляску, санки, лыжи, велосипеды... Иначе все это попросту не поместится в багажник.

Самые женские

Автоледи предпочитают преимущественно компактные и элегантные машинки, поэтому часто выбирают KIA Picanto.

Этот хетчбэк в версии 2016 года обладает вполне агрессивной внешностью за счет изогнутого капота, вытянутых передних фар и выдающегося вперед бампера. Интерьер «Пиканто» скромный, но аккуратный.

Среди положительных качеств этого авто значатся: хорошая управляемость, устойчивость и невысокий расход бензина – примерно 7 л на 100 км.

Но есть и минусы, впрочем, некритичные. Самые главные из них – плохая шумоизоляция и медленный разгон.

«Пиканто» предлагается в двух вариантах – «трехдверка» и «пятидверка». Стоит машинка от 580 тыс. до 850 тыс. руб.

Дамы, которые любят управлять автомобилями побольше и помощнее, чаще всего садятся за руль кроссовера Nissan Qashqai. Версию 2016 года собирают в Санкт-Петербурге. Наша модель отличается от европейской: увеличена колея, которую прикрывают более широкие накладки на колесной арке, а клиренс увеличен до 200 мм.

В плане оснащения многих дам привлекает наличие омываемой камеры заднего вида, которая имеет встроенную функцию обдува и обеспечивает круговой обзор. Кстати, в России другие авто с такой примочкой пока не встречались.

Совсем дешевым назвать его сложно: минимальная комплектация обойдется в 1 млн руб.

Рабочие лошадки

Универсальным бюджетным авто для российских дорог и бездорожья можно назвать компактный Renault Duster.

Внушительные габариты и пристойный внешний вид компенсируют прозаичный салон. Одно из достоинств этого кроссовера – приличный дорожный просвет и полный привод, который можно приобрести как с механикой, так и с автоматом.

Самым экономичным двигателем для «Дастера» является турбодизель (1.5dCi), который на 100 км дороги расходует лишь 5 л солярки. Если же брать 2-литровый бензиновый агрегат, то авто будет съедать примерно 8 л топлива. В модели «Дастера» этого года появилась полезная примочка: авто подсказывает водителю, когда необходимо переключить передачу, чтобы двигатель работал в экономичном диапазоне и расходовал меньше топлива.

Стартовая цена – всего 564 тыс. руб., а хорошие комплектации не превышают 1 млн руб.

Для тех, кто предпочитает седаны, есть классическое решение – Toyota Corolla 2016. Это уже 11-е поколение модели, что, безусловно, говорит о ее востребованности и надежности.

По сравнению с предыдущими версиями эта «Королла» стала больше, а следовательно, комфортнее. Правда, объем багажника увеличился совсем немного – всего на 2 л, но тем не менее в 452 л можно ухитриться вместить многое.

Стоимость «Короллы» стартует от 1 млн руб., а «полная версия» обойдется в 1,3 млн.

Более бюджетный и, как ни странно, популярный вариант – отечественная Lada Granta. Это – машина, в которой нет ничего лишнего, и при этом, судя по отзывам владельцев, она хорошо несет службу на наших дорогах.

Самое приятное у этого авто, конечно, цена: машина обойдется покупателю максимум в 533 тыс. руб., а самая простая комплектация – всего в 385 тысяч.

Канули в историю

В этом году российский авторынок недосчитался многих моделей авто. Но если за прошлый год от нас ушло порядка 50 моделей таких марок, как Opel, Chevrolet, Volkswagen, Honda, Ford, то в этом году «побег» иномарок оказался не столь массовым.

Так, в мае этого года вынужден был прекратить поставки к нам Nissan Juke (но, правда, обещает вернуться, когда наша экономика стабилизируется), притом что в прошлом году от нас ушли модели Navara и NP300.

Автолюбители потеряли ультрадешевый Ravon (бывший Uz-Daewoo) Matiz, некогда популярные Mitsubishi Lancer и Nissan Teana, BMW Gran Turismo в 5-м поколении, кроссовер Koleos и хетчбэк Megane от Renault, а также Toyota GT86 и Citroen DS3.

Всего за последние два года российский рынок потерял порядка 40% модельного ряда. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: с рынка уходят те модели, на которые спрос минимален, и те, на которые низкая маржа у дилеров, то есть самые невостребованные. Поскольку сами машины подорожали (средняя цена автомобиля за последние два года выросла на 38%), а зарплаты у россиян упали, то закономерно упал и спрос на новые авто. Для многих стал более актуальным вторичный рынок.