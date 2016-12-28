"Лимузин Путина" с бронёй продают в Германии за €1,3 млн

В Германии продают лимузин Mercedes-Benz, на котором якобы ездил президент РФ Владимир Путин.

На немецком сайте Mobile.de появилось объявление о продаже бронированного лимузина Mercedes-Benz S 600 Pullman серии W140, выпущенного в 1995 году. Частное лицо из Москвы, продающее автомобиль с пробегом в 25 тысяч километров, утверждает, что его в качестве служебной машины использовал Владимир Путин.

Продавец просит за «лимузин Путина» 1,3 миллиона евро (82,5 миллиона рублей). При этом автор объявления не приводит доказательств того, что на машине действительно ездил российский лидер, и не сообщает о местонахождении Mercedes.

Отмечается, что продавцы автомобилей уже использовали имя Владимир Путина, чтобы привлечь внимание к своему товару. В ноябре, например, в США выставили на продажу такой же «Запорожец», на котором в своё время ездил Владимир Путин.