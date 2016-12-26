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Источник: Интерфакс
11:15, 26 Декабря 2016 Версия для печати

Платные парковки впервые появятся в 17 районах Москвы

На 206 улицах в 47 районах Москвы появятся новые места для платной парковки.

В департаменте транспорта «Интерфаксу» сообщили, что расширение платного парковочного пространства будет точечным и коснётся только 4% от общего числа столичных улиц, где наблюдается наибольшее скопление автомобилей. Отмечается, что платные парковки впервые появятся в 17 районах города.

«Из-за постоянной загруженности парковок местные жители зачастую не только не могут найти место, где оставить свою машину на ночь, но и не имеют возможности просто припарковаться на короткое время возле социальных объектов, аптек или магазинов своего района. Теперь они смогут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем районе с 20:00 до 8:00», – рассказал представитель ведомства, отметив, что стоимость круглосуточного резидентного разрешения на парковку составит три тысячи рублей в год.

Новые парковочные места появятся у ТЦ «Золотой Вавилон», «Город», «Каширский Двор», «Авиапарк», «Экспострой», «Гудзон»; БЦ «Весна», «Ходынка», «Тушино», «Огородный», «Бородино Плаза», «Перовский».

Парковки откроются у станций метро «Тушинская», «Строгино», «Крылатское», «Полежаевская», «Сходненская», «Бутырская», «Фонвизинская», «Планерная», «Ботанический Сад», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Измайловская», «Первомайская», «Перово», «Люблино», «Алма-Атинская», «Каширская», «Коломенская», «Пионерская».

Платную парковку также введут у станций МЦК «Окружная», «Владыкино», «Крымская», «Автозаводская», «Бульвар Рокоссовского», «Ботанический Сад», «Хорошево».

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Ушаков Олег

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