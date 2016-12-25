Александр Пикуленко: Вредные привычки и гаишники

Если проверка силами ГАИ и нарколога приговорила водителя, например, к 0,5 промилле, значит, ноль получится не раньше чем через пять часов

Автообозреватель Sobesednik.ru – о нюансах медицинского освидетельствования автомобилистов на алкогольное опьянение.

Правозащитники настаивают, что освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, проводимое инспектором и наркологом, всегда надо перепроверять у нарколога независимого. Если бы нашей полиции и врачам можно было верить, они были бы неподкупны и непредвзяты, то было бы достаточно одной проверки. Но практика показывает, что по-настоящему пьяных охотно отпускают за взятку, а трезвых запугивают, шантажируют и обвиняют. Поэтому, если водитель не пил, но алкометр инспектора показал дозу превышения, а нарколог по обслуживанию полиции подтвердил позицию инспектора, как только выпустят на свободу, надо немедленно мчаться в наркологическую клинику и проходить независимое освидетельствование. Полученный документ со 100% трезвостью, подтвержденной подписью и печатями, должен непременно содержать время. Дело в том, что у мужчины этиловый спирт выводится из организма со скоростью 0,1 промилле в час, у женщин – медленнее, всего 0,085 промилле в час. Но если проверка силами ГАИ и нарколога приговорила водителя, например, к 0,5 промилле, значит, ноль получится не раньше чем через пять часов. А допустим, водитель приехал к нормальному врачу уже через час и получил документ с подтверждением абсолютного нуля. Следовательно, он и прежде был трезвым.

Александр Пикуленко Фото: архив редакции

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