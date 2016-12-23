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Источник: «Собеседник» №47-2016
17:02, 23 Декабря 2016 Версия для печати

К чему приведет одобрение Госдумой платного въезда в города

Депутаты ГД проголосовали в первом чтении за правительственный законопроект, который разрешает региональным и муниципальным властям вводить плату за въезд в города
Депутаты ГД проголосовали в первом чтении за правительственный законопроект, который разрешает региональным и муниципальным властям вводить плату за въезд в города
Фото: Стоп-кадр YouTube

Sobesednik.ru поинтересовался у известных людей их мнением в отношении узаконивания платного въезда в города.

В минувшую пятницу депутаты ГД проголосовали в первом чтении за правительственный законопроект, который разрешает региональным и муниципальным властям вводить плату за въезд в города и устраивать во дворах платные парковки. Почему парламент решился на такую непопулярную меру?

Олег Нилов, депутат ГД (СР):

– 319 – за, 100 – против, 1 воздержался – таков итог голосования. На мой взгляд – я говорил об этом правительству, – подобные законы должны проходить только через референдум. Народ не одобрил – в отставку, как в Италии. От этого нововведения проиграют все, кроме тех, кто непосредственно будет брать плату за проезд.

Ирина Ортман, певица:

– Очень хочется, чтобы от этого пополнились региональные бюджеты. Однако практика показывает: в итоге все средства обычно расходятся по другим карманам. Хочется верить, что депутаты, которые принимали этот закон, все продумали и взвесили.

Ирина Ортман
Ирина Ортман
Фото: Александр Алешкин / «Собеседник»

Алексей Новиков, декан Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ:

– Сам закон я, к сожалению, не читал. Но сейчас в крупных городах платные парковки – это не про парковки и тем более не про затыкание дыр в бюджете. Это про медленное вытеснение из центра города частного автомобиля. Платный въезд в центр города – следующая по жесткости мера. Иногда опыт бывает неудачным: в Лондоне, например, он привел к резкому росту стоимости товаров и услуг. Конечно, эти меры непопулярны и сейчас создают массу неудобств. Я сам автолюбитель и испытываю их в полной мере. Но нововведение имеет право на жизнь.

Виктор Похмелкин, глава Движения автомобилистов России:

– Денег нет нигде, в том числе и в региональных бюджетах, и теперь властям на местах предоставляется возможность грабить автомобилистов. Ни к чему хорошему это не приведет. Финансовая ситуация в регионах, которые решатся ввести такую плату, не исправится, зато возрастет социальное напряжение. В сентябре люди не пошли на выборы, а надо было. И у партии власти теперь есть мандат на всё.

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