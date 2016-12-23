Дорожные знаки в Москве уменьшат вдвое ради экономии бюджета

В 2017 году в Москве и Петербурге проведут эксперимент по уменьшению дорожных знаков.

Такое поручение дал первый вице-премьер Игорь Шувалов, одобривший предложение Центра организации дорожного движения и экспертного центра «Probok.net». Эксперты предложили уменьшить в полтора-два раза знаки, которые напрямую не связаны с безопасностью на дороге.

В Московском автодорожном институте полагают, что знаки «Остановка запрещена» или «Парковка» можно уменьшить с 70×70 до 50×50 сантиметров.

Глава «Probok.net» Александр Шумский сказал «Известиям», что власти сэкономят до миллиона рублей на каждом километре дороги.

Представитель Шувалова заявил «Коммерсанту», что в нынешнем виде знаки портят «городскую эстетику» и «путают» водителей.