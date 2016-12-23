Авто
11:25, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Дорожные знаки в Москве уменьшат вдвое ради экономии бюджета

В 2017 году в Москве и Петербурге проведут эксперимент по уменьшению дорожных знаков.

Такое поручение дал первый вице-премьер Игорь Шувалов, одобривший предложение Центра организации дорожного движения и экспертного центра «Probok.net». Эксперты предложили уменьшить в полтора-два раза знаки, которые напрямую не связаны с безопасностью на дороге.

В Московском автодорожном институте полагают, что знаки «Остановка запрещена» или «Парковка» можно уменьшить с 70×70 до 50×50 сантиметров.

Глава «Probok.net» Александр Шумский сказал «Известиям», что власти сэкономят до миллиона рублей на каждом километре дороги.

Представитель Шувалова заявил «Коммерсанту», что в нынешнем виде знаки портят «городскую эстетику» и «путают» водителей.

читайте также:Схватку с кризисом выстояли локализованные марки, собираемые в России
Автомобили в год Петуха подорожают на 5–10%
Что станет с ценами на автомобили в 2017 году, узнал у эксперта Sobesednik.ru »

читайте также:«Приставы будут проверять тех водителей, которых остановят сотрудники ГИБДД...»
Автоюрист: Совместный рейд ГАИ и приставов – запугивание должников
Совместную акцию автоинспекторов и судебных приставов по отлову должников на дорогах обсудил с юристом Sobesednik.ru »

Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Путин отказался проявить милосердие к украинскому "шпиону"
13:52, 23 Декабря 2016
Украинский журналист попросил Владимира Путина проявить милосердие к задержанному в РФ украинцу Роману Сущенко
»
Евгения Чирикова: Удар по Ротенбергу состоится
13:03, 23 Декабря 2016
Евгения Чирикова рассказала Sobesednik.ru, о чем ее допрашивали во Франции и как готовится «удар по Ротенбергу»
»
Путин допустил проведение досрочных выборов президента
12:47, 23 Декабря 2016
Владимир Путин допустил проведение досрочных президентских выборов в 2017 году
»