Автомобили в год Петуха подорожают на 5–10%

Что станет с ценами на автомобили в 2017 году, узнал у эксперта Sobesednik.ru.

– Автопроизводители еще не отыграли девальвацию р­убля последних лет, поэтому этот процесс продолжится. В среднем цены могут вырасти еще на 5–10%, но это повышение будет размазано в течение всего года, то есть ценники будут подниматься плавно – на 1–2% за раз, чтобы не отпугивать покупателей, которых и без того стало меньше, – рассказал Sobesednik.ru вице-президент ассоциации «Российские автодилеры» Олег Мосеев.

В 2016 году российский рынок покинуло с десяток иномарок, в следующем году процесс продолжится, но коснется в основном самого дорогого сегмента. Схватку с кризисом выстояли локализованные марки, собираемые в России.