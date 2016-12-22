Авто
Источник: «Собеседник» №47-2016
07:05, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Автомобили в год Петуха подорожают на 5–10%

Схватку с кризисом выстояли локализованные марки, собираемые в России
Схватку с кризисом выстояли локализованные марки, собираемые в России
Фото: Global Look Press

Что станет с ценами на автомобили в 2017 году, узнал у эксперта Sobesednik.ru.

– Автопроизводители еще не отыграли девальвацию р­убля последних лет, поэтому этот процесс продолжится. В среднем цены могут вырасти еще на 5–10%, но это повышение будет размазано в течение всего года, то есть ценники будут подниматься плавно – на 1–2% за раз, чтобы не отпугивать покупателей, которых и без того стало меньше, – рассказал Sobesednik.ru вице-президент ассоциации «Российские автодилеры» Олег Мосеев.

В 2016 году российский рынок покинуло с десяток иномарок, в следующем году процесс продолжится, но коснется в основном самого дорогого сегмента. Схватку с кризисом выстояли локализованные марки, собираемые в России.

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