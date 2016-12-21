Депутат Госдумы: Закон о платном въезде в города подставит президента

Sobesednik.ru побеседовал с депутатом от «Единой России», проголосовавшим против закона о платном въезде в города.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому региональные и муниципальные власти смогут вводить плату за въезд транспорта в отдельные зоны. Против высказались все фракции, кроме единороссов. Единственный член фракции «Единой России», который проголосовал «против» — председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Он рассказал Sobesednik.ru, чем может обернуться принятие этого законопроекта.

— Закон о платном проезде в любой город в России возникает не впервые, и мы поначалу думали, что это очередная утка. Но ведь законопроект прошел первое чтение в Госдуме...

— Законопроект настолько безумен, что надо называть его авторов. [Заместитель мэра Москвы] господин Ликсутов уже несколько лет назад озвучивал эту дикую идею — ввести платный въезд в город. Тогда правительство сразу открестилось от этого. Но тогда это был «зондаж» — проверка общественного мнения, а сейчас все по-настоящему. И вот снова Ликсутов, пользуясь хорошим отношением замминистра транспорта г-на Асаула, эту идею озвучил, и ее упаковали в этот законопроект «об организации дорожного движения».

Единственный способ исправить этот законопроект — выкинуть из текста 6 п. 11 ст., где как раз говорится о якобы организации дорожного движения в виде якобы временного ограничения (хотя нет ничего более постоянного, чем что-то введенное временно) организации дорожного движения — в виде платного въезда на любой тип дорог и в любой населенный пункт для любых транспортных средств (и для коммерческих, и для физлиц) в любое время суток и в любое время года. И это при том, что уже сейчас существует ограничение для большегрузов, которые весной выкупают пропуска, тем самым компенсируя ущерб, который наносят раскисшим дорогам.

Эта идея абсолютно безумна, и она противоречит конституционным гарантиям. А при таком законе получается, что любое муниципальное образование или региональная власть может на свое усмотрение делать из Российской Федерации удельное княжество: решит сделать въезд в регион платным — поставит шлагбаумы, платежные терминалы или просто-напросто камеры, и все. И я уверен, что многие такой возможностью воспользуются: никто не будет думать о политических и социальных последствиях, когда есть возможность заработать.

Кстати, по аналогичной схеме работает фотовидеофиксация на дорогах: она задумывалась в качестве профилактики для того, чтобы уменьшить количество нарушений и сократить количество ДТП. Но в итоге регионы, проектируя бюджет, включают в него сумму возможного дохода от нарушений ПДД. В итоге ставится задача: как можно больше собрать денег за штрафы с камер. Все перевернули с ног на голову.

Когда было первое чтение законопроекта, нас, депутатский корпус, пытались ввести в заблуждение: замминистра транспорта Сергей Аристов рассказывал нам о том, чтобы были проведены исследования, изучен мировой опыт о пользе введения платного въезда в центр города. А при чем тут центр города, когда речь идет о въезде в населенный пункт?!

Никакой заботы об урегулировании дорожного движения не будет и в помине, а людей разделят на бедных и богатых. Богатые как ездили, так и будут ездить, а россияне со средним достатком (90% населения) будут вынуждены давиться в электричках и автобусах.

Кстати, никто не говорит, как это будет работать. Допустим, камеры будут считывать номера авто, въезжающих в населенный пункт, и отправлять счета тем, кто «иногородний». Но у нас по закону владелец авто может зарегистрировать машину в любом регионе. Значит, например, если ты даже коренной москвич, но въезжаешь в город с номерами, зарегистрированными в другом регионе, то будешь платить? А каково будет тем, кто живет в области и ездит работать каждый день в город?

Кроме того, никто не проводил оценку последствий. Скажем, что будут делать предприниматели: кто-то обанкротится, а кто-то просто переложит стоимость проезда на потребителя — цены вырастут на все. Собственно говоря, когда вводилась система «Платон», дальнобойщики нас ровно об этом предупреждали. Я уж не говорю о том, что в законе есть простор для коррупционной составляющей.

Вячеслав Лысаков Фото: Стоп-кадр YouTube

— А почему тогда единороссы это поддержали? А представители Общероссийского народного фронта в Думе и вовсе первыми должны были кричать «против»...

— Этот законопроект был внесен еще в марте. Сейчас он резко вынырнул, и президиум фракции принял решение его поддержать, потому что правительство просит. В итоге не задумываясь внесли законопроект в повестку, заслушали, от каждой фракции дали выступить только по одному человеку, то есть проект даже не обсуждался. Ну вот, поскольку вся «Единая Россия», имея количественное преимущество, выступила «за», то проект поддержали.

В нашей фракции много новичков, которым мы же и объяснили, что есть определенные правила... Вот я хоть и не являюсь членом партии ЕР, но вхожу в их фракцию и поэтому, проголосовав «против», нарушил внутрифракционную дисциплину. Теперь я должен убедить фракцию, что нельзя голосовать за этот проект (я так два года убеждал, что надо отменить нулевой промилле: пригласил экспертов, которые на закрытой встрече у Нарышкина все объяснили. И только после этого удалось продвинуться).

Во втором чтении профильный комитет будет пытаться регламентировать этот 6 п. 11 ст., и никто его выкидывать не собирается — лишь дополнить. Так, есть документ, в котором прописано, что будет введен платный въезд в населенные пункты в случае, если власти соблюдут определенные условия. Но эти условия — лишь формальность: проектная документация по организации дорожного движения, по транспортному обеспечению и так далее. Соблюсти эти условия — ничего не стоит.

Если не случится форсмажор, то законопроект где-то в конце января — в начале февраля пройдет и второе чтение, а затем и третье. У меня есть слабая надежда, что Совет Федерации завернет этот законопроект или президент не подпишет... Но, боюсь, это все произойдет под шумок, и народ поймет, какая беда случилась, когда закон будет подписан.

— Народ очнется, когда реально введут платные въезды и каждый автомобилист почувствует удар по своему карману. Кстати, этим воспользуется оппозиция, которая уже начинает реагировать и готовит протестные акции.

— Это политическая провокация: получается, перед президентскими выборами мы даем повестку оппозиции. А ведь если закон будет одобрен, то он вступит в силу прямо в начале предвыборных президентских гонок. Получается, подставляется президент, ведь когда ему положат законопроект на подпись и никто не захочет портить настроение и говорить правду, то он подпишет. Это будет реальная подстава для Владимира Владимировича.

Люди все-таки не могут терпеть до бесконечности, а авторы законопроекта и те, кто его поддерживает, создают все условия для возникновения Майдана в России. Нельзя столько издеваться над людьми, — говорит депутат.