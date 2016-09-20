Стоимость проезда по ЗСД в 2017 году не превысит 644 рубля

В Санкт-Петербурге установили максимальную стоимость проезда по ЗСД для легковых автомобилей.

Как сообщает онлайн-издание «Фонтанка.ru» со ссылкой на постановление губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, плата за проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) составит 14 рублей за один километр. Максимальная стоимость проезда по всему ЗСД в 2017 году не должна превышать 644 рубля.

В данный момент стоимость проезда по южному участку ЗСД в зависимости от отрезка и класса автомобиля машины составляет порядка 80 рублей, по северному участку – 100 рублей.

Запуск движения по центральному участку автомагистрали запланирован на ноябрь.

К этому времени концессионер, «Магистраль Северной столицы», должен согласовать с городскими властями тарифы на проезд по всему ЗСД.

Ожидается, что к 2020 году ЗСД выйдет на самоокупаемость, и тогда концессионер начнет выплачивать Санкт-Петербургу часть дохода от сбора платы, 90%. Общая сумма выплат может превысить 380 миллиардов рублей.