Эксперт: Рейтинг самых угоняемых премиум-авто в РФ изменился

Эксперт в области автозащиты рассказал о том, как реальное число угонов в России отличается от статистики ГИБДД

Эксперт в области автозащиты рассказал о том, как реальное число угонов в России отличается от статистики ГИБДД.

Шесть автомобилей за неделю умудрились угнать двое школьников на востоке столицы. Среди похищенных машин, на которых подростки колесили по району, значится даже грузовик — рефрижератор МАЗ.

— Обычно бригада угонщиков состоит из трех человек. Задача первого — найти автомобиль, второго — проникнуть в салон и запустить двигатель. Этим занимаются настоящие профессионалы. В роли третьего, как правило, выступает разменная единица. Это может быть приезжий или малолетний, который согласится за 10 тысяч перегнать автомобиль в соседний микрорайон, и которого сложно привлечь к ответственности, — рассказал эксперт в области защиты автомобилей от угона, Андрей Кондрашев, — Перегонщиков ловят чаще других, но на реальных организаторов это выйти не помогает.

По данным ГИБДД, статистика угонов в России за последний год снизилась на 8%. Однако, по словам эксперта, говорить о положительной динамике пока рано:

— Если учесть, что падение авторынка произошло на 36%, то удельное количество угонов, наоборот, выросло. Машин продали меньше, а преступлений при это чуть-чуть убавилось. Сейчас, в кризис, видно, что заметно участилось количество угонов на запчасти. Если рост цен на автомобили удалось задержать, то комплектующие выросли в цене пропорционально курсу валюты.

Если в среднем сегменте, по статистике угонов в России, многие годы лидирует Lada, то среди премиум-автомобилей «любимая» модель угонщиков постоянно меняется, добавил Кондрашев:

— Раньше самыми угоняемыми автомобилями считались BMW, однако сейчас на первое место неожиданно вырвался Land Rover Discovery 4. На второй строчке тоже произошли перемены. Toyota Land Cruiser 200 был потеснен моделью Infiniti FX35.