Эксперт об отмене утилизации авто: Резать будут все, до чего рука дотянется

Эксперт объяснил Sobesednik.ru, как скажется на рынке возможная отмена программы утилизации старых машин в России.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в правительстве России задумались об отмене в 2017 году ряда мер по поддержке автопрома. В первую очередь, речь идет об отмене программы утилизации старых автомобилей. По данным СМИ, не исключено, что отмена программы утилизации станет «пинком рынка в пропасть», поскольку продажи автомобилей и так держатся ниже прогнозов.

– Не думаю, что это будет настолько уж катастрофично, потому что пенки по части утилизации сняли уже давно, когда народ свозил все эти залежи подзаборных кузовов, – рассказал Sobesednik.ru независимый эксперт по автопрому Алексей Захаров, – Да, безусловно, какое-то влияние это окажет, но я не думаю, что рынок снизится из-за этого больше чем на 5-7%.

Напомним, система утилизации автомобилей и предоставления скидки за счет государства, впервые была введена в России в 2010 году.

– Систему утилизации как бы сделали, как бы доложились. После этого, насколько я знаю, ее инфраструктура серьезно не дорабатывалась, – подчеркнул Захаров, – То есть там если в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллиониках это, может быть, ещё интересно, то человеку, который живет где-нибудь в глубинке, везти машину в утилизацию за сотни километров не очень удобно. У нас слишком большие территории, мы, к сожалению, не Германия и ни Швейцария, где все эти проблемы можно решить с гораздо меньшими затратами.

Эксперт добавил: «Это не какая-то ошибка системы или исполнителей, а объективная реальность. Теоритически, можно было бы создать так, что у 90% автомобилистов России утилизационный центр находился бы в шаговой доступности. Но это были бы выброшенные на ветер деньги».

Отказ от предоставления субсидий автовладельцам, желающим сдать свой транспорт на утилизацию, мог был бы проведен постепенно. Например, путем сокращения списка моделей, на которые распространяется программа. Однако, по словам эксперта, такой подход сегодня не является целесообразным:

– Надо смотреть, чем было вызвано это решение. А вызвано оно было, мягко сказать, не блестящим состоянием бюджета, поэтому тут не до сантиментов. Резать будут сейчас все, до чего только рука дотянется.