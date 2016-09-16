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Источник: ОТР
15:25, 16 Сентября 2016 Версия для печати

В Томске на день исчез городской транспорт из-за сокращения штата

16 сентября в Томске сотни жителей города не смогли вовремя попасть на работу из-за отсутствия общественного транспорта.

Томские транспортные компании устроили забастовку с семи до десяти утра, сообщает телеканал ОТР.

Поводом для забастовки послужило сокращение и перераспределение городских маршрутов, а также новые требования к технической оснащённости автобусов. По словам чиновников, нововведения повысят безопасность общественного транспорта.

Между тем водители уверены, что с 2017 года общественного транспорта станет меньше, что повлечёт за собой увеличение безработицы. Также уменьшение числа автобусов затруднит перемещение горожан по Томску.

Забастовкой перевозчики наглядно показали, что ждёт город, если в рейсы выйдет только треть общественного транспорта.

Между тем владельцы транспортных компаний обсуждать перемены на камеру отказываются.

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