Авто
Источник: "Коммерсантъ"
09:19, 16 Сентября 2016 Версия для печати

В РФ хотят ужать поддержку автопрома из-за сокращения бюджета

Российские власти могут сократить поддержку автопрома за счет программы обновления парка.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о выделении бюджетных средств на поддержку отечественного автопрома. Согласно документу, на поддержку российских автопроизводителей из госбюджета будет выделено 3,3 миллиарда рублей.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли, российское правительство приступило к обсуждению мер поддержки автопрома на 2017 год. По данным собеседников издания, власти не исключат, что государственную поддержку автопроизводителей придется ужать в связи с возможным сокращением бюджетных средств.

Издание отмечает, что главным «кандидатом на вылет» в правительстве считают программу обновления парка, которая предусматривает субсидирование скидок на новые автомобили в размере от 40 до 350 тысяч рублей при утилизации старых машин или сдачи в trade-in.

Источники подчеркнули, что окончательное решение пока не принято. По их словам, ситуация должна проясниться в октябре или ноябре, когда определится объем антикризисного фонда.

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