Авто
Источник: Американские СМИ
15:11, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Риск угодить в аварию зависит от агрессивности водителя

Канадские исследователи установили, что от степени агрессии водителя зависит его риск попадания в ДТП.

Ученые из Канады внимательно проанализировали психологическое состояние тысяч водителей, которые попадали в ДТП, и сопоставили полученные данные с психикой автолюбителей, которые отличались безопасным вождением. Оказалось, что риск аварии существенно увеличивается по мере роста раздражительности и агрессивности человека, находящегося за рулем.

Порой даже самая незначительная ссора или грубое слово уже увеличивали агрессивность водителей, а вместе с ней вырастала и вероятность попадания в ДТП. Причем агрессивность исследователи обнаружили у каждого третьего автолюбителя.

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