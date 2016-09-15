Игорь Моржаретто: Предложение Минфина по ОСАГО не последнее

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал предложения Минфина по реформе ОСАГО.

Sobesednik.ru ранее писал о «глобальной реформе» ОСАГО, которую подготовило Министерство финансов РФ для обсуждения с Центробанком 16 сентября. Реформа предлагает значительные изменения в системе ОСАГО. Между тем нововведения встретили критику в свой адрес: так, известный адвокат Леонид Ольшанский назвал предложения Минфина «выкачиванием денег».

Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто напомнил Sobesednik.ru, что предлагаемые Минфином решения не являются новыми.

«О многих пунктах говорили давно — это первое. Второе: окончательное решение по реформе будут принимать депутаты, а рекомендации должны исходить от Центробанка, который является регулятором страхового рынка, — сказал эксперт. — В данном случае законопроект Минфина — один из проектов, может быть, важный очень. Какие-то пункты из этого проекта будут обязательно учтены».

При этом автоэксперт отметил, что предложенные Минфином нововведения ему интересны.

«Меня устраивает пункт, по которому можно купить базовый полис, он является обязательным. А если вы хотите расширенный спектр услуг, то пожалуйста: сразу есть варианты за один или два миллиона, — сказал он. — Так во всем мире».

«Достаточно интересным пунктом» назвал Моржаретто отмену коэффициента мощности и введение коэффициента нарушения ПДД.

«Так, у человека, который часто нарушает правила дорожного движения, повысится стоимость полиса. И если я не нарушаю, то у меня и полис дешевле», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что до того, как предложение примут, его будут обсуждать и менять.

«Это нормальное, интересное предложение, но его никто завтра не примет — комиссия соберется, Центробанк, Минфин, еще несколько ведомств, — рассказал Моржаретто. — Примут в конце концов окончательный проект, который поступит в Госдуму, и там он еще будет обсуждаться. В конечном итоге получим что-то новое».

Вопрос о том, каково его отношение к тому, что страховая компания будет предоставлять водителю право на ремонт только в тех сервисах, с которыми она сотрудничает, Моржаретто назвал сложным:

«Я пользовался этой услугой, она меня вполне устроила, — заметил эксперт. — Там вдобавок к этому пункту появляется пункт, в котором написано, что страховая компания несет полную ответственность за качество выполнения ремонта. Если это будет так, то это нормально. Компания предлагает на выбор сервисы, водитель сдает автомобиль, но если есть какие-то претензии по качеству, он вправе потребовать от страховой компании устранить их. То есть он не остается один на один с сервисом», — сказал Игорь Моржаретто в разговоре с Sobesednik.ru.