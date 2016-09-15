Центробанк недоволен "глобальной реформой" ОСАГО Минфина

Министерство финансов РФ подготовило «глобальную реформу» ОСАГО к совещанию с Центробанком 16 сентября.

Как сообщает «Коммерсантъ» 15 сентября, «глобальная реформа» предусматривает разделение полисов ОСАГО на три вида: «экономный», «стандартный» и «премиальный», в зависимости от страховой суммы. За «стандартный» и «премиальный» полисы предполагается доплата, размер которой определит ЦБ.

Помимо этого, Минфин предлагает заменить коэффициент мощности в ОСАГО на коэффициент нарушений правил дорожного движения. Страховщик сможет применять на свое усмотрение и другие коэффициенты: за аккуратное и агрессивное вождение.

За сообщение заведомо ложных сведений и «умышленное содействие наступлению страхового случая» ведомство предлагает ввести надбавки.

Реформа затрагивает и ремонт автомобиля — теперь страховщик будет нести за него ответственность, предлагая клиенту список сервис-центров, с которыми он сотрудничает. Помимо прочего, автомобилисту не придется доплачивать за новые запчасти.

Издание отмечает, что глобальным изменениям, предлагаемым Минфином, в ЦБ не рады. В Банке России полагают, что проект помешает провести в осеннюю сессию Госдумы поправки, подготовленные по поручению президента.