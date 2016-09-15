Атака на "глобальную реформу" ОСАГО начнется после выборов

Известный адвокат Леонид Ольшанский раскритиковал «глобальную реформу» ОСАГО, предлагаемую Минфином.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Министерство финансов РФ подготовило «глобальную реформу» ОСАГО, которую обсудит с Центробанком на совещании 16 сентября.

Одним из нововведений реформы станет разделение полисов ОСАГО на три категории: «эконом» с лимитом 400 тысяч рублей за порчу имущества и 500 тысяч рублей за вред здоровью, «стандартный» с лимитом 1 миллион рублей и «премиальный» с лимитом 2 миллиона рублей. За «стандартный» и «премиальный» полисы надо будет заплатить дополнительно.

Адвокат, вице-председатель «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский сказал Sobesednik.ru, что он категорически против таких нововведений: «Нельзя делать выплаты за счет граждан. Люди вообще против ОСАГО».

По мнению Ольшанского, «ОСАГО противоречит важнейшему принципу конституции — презумпции невиновности. Этот принцип говорит о том, что все живут, рождаются и работают как честные и порядочные, пока не доказано обратное — что Иванов вор, Петров убийца, а Сидоров нарушитель правил дорожного движения. [Для ОСАГО] каждый водитель — это нарушитель: он обязательно нарушит и протаранит другую машину или собьет пешехода. Поэтому плати вперед. Это все равно как "посиди в тюрьме года три — может, ты кого ударишь или украдешь что-то"», — считает адвокат.

Эксперт обращает внимание на проблему регресса: «То есть человек купил полис, а у него потом эти же деньги, которые компания выплатила потерпевшему, вычитают через суд путем так называемого регресса. Поэтому это кампания об очередном выкачивании денег с населения».

Предложением бесплатно заменять комплектующие автомобиля и ремонтировать машины в сервисах, с которыми сотрудничает страховая компания, Леонид Ольшанский также остался недоволен: «Это еще хуже. Важнейший принцип гражданского права — свобода выбора. Человек хочет сам решать, будет он сам ремонтировать авто, или со своей семьей, или у приятеля в сервисе. Его нельзя лишать права выбора — деньгами он получит или натуральным выражением ремонта», — уверен адвокат.

Помимо прочего, Минфин предлагает убрать коэффициент мощности и ввести коэффициент нарушений ПДД. «Это еще более грубое нарушение конституции», — считает Ольшанский.

Он напомнил, что водитель, сидящий за рулем, — категория административного права, тогда как собственник, покупающий ОСАГО — категория гражданского права. «Владельцем может быть и Государственная дума, и бабушка, и дедушка, — заметил адвокат. — Они хотят протащить уничтоженную нами в 1997 году балльную систему учета нарушений ПДД».

Ольшанский подчеркнул, что «все новации в совокупности носят реакционный характер и направлены на выкачивание денег под разными предлогами».

По мнению автоэксперта, России нужна не такая реформа ОСАГО. «У нас надо сделать полисы на месяц, на три дня, на неделю, — считает Ольшанский. — Президент говорил о том, что должны быть полисы выходного дня. Этого всего нет, а это нужно сделать».

В конце разговора с Sobesednik.ru Ольшанский подчеркнул, что бороться с ОСАГО будут и новые депутаты, «поскольку партии дорожат свои имиджем». «Вот только поделят комитеты в Думе, и с октября месяца начнется атака на ОСАГО и Административный кодекс», — заключил адвокат в беседе с Sobesednik.ru.