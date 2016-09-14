О безопасности всех автодорог в РФ расскажут в интернете

О ситуации с безопасностью на всех автодорогах России граждане смогут узнать на специальном интернет-сайте.

Как сообщило РИА «Новости», Минкомсвязи РФ создаст сайт с информацией о ситуации на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. К разработке сайта также подключатся МВД, МЧС, Минздрав, Росавтодор и РЖД, которые предоставят ведомству информацию о состоянии российских дорог за период с 1 января 2014 года по текущий момент.

Кроме того, информацию о состоянии дорог Минкомсвязи будут предоставлять органы региональной власти. Информация, предоставленная региональными властями, будет оперативно размещаться на сайте.

Отмечается, что на сайте россияне смогут узнать о безопасности дорожного движения на той или иной автодороге. Опираясь на информацию с сайта, власти смогут своевременно принимать меры по повышению качества и безопасности движения машин.

Финансировать интернет-сайт будут за счет средств бюджета РФ. Точная сумма, необходимая для его создания, не оглашается.