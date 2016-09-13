Авто
16:23, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Место "ушедших" из России марок авто займут китайцы и корейцы

Дефицита на авторынке в ближайшее время ожидать не следует
Дефицита на авторынке в ближайшее время ожидать не следует
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru обсудил с автоэкспертом расширение модельного ряда, предлагаемого в России рядом производителей машин.

Не исключено, что вскоре в России начнут производить дизельную версию кроссовера Toyota RAV4. По крайней мере, об этом сообщает пресс-служба дилера. Сейчас дизельный RAV4 закончился на складах у дилеров, а на заводе в Санкт-Петербурге он не производится.

На российском рынке сейчас доступен Toyota RAV4 в оснащении 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 146 л.с. по цене от 1 299 000 рублей за стартовую версию.

— Думаю, Toyota хочет создать дополнительную конкурентную среду, чтобы у клиентов была возможность рассматривать в качестве покупки авто и в дизельной версии. Однако насколько эта идея оправдана — большой вопрос: все-таки у «дизелей» есть своя публика, и вряд ли она сильно будет расширяться, к тому же доплата за дизельную версию авто такого класса — не меньше 100 тыс. рублей, а то и больше, — комментирует новость для Sobesednik.ru аналитик «Автостата» Дмитрий Ярыгин.

По словам эксперта, дефицита на авторынке в ближайшее время ожидать не следует, а наоборот — многие производители готовы расширять свой модельный ряд:

— Те, кто хотел уйти, уже ушли, но тем не менее корректировки все равно происходят. Но, думаю, в ближайшей перспективе курс будет не много изменен. Так, например, анонсируют расширение модельного ряда китайские, корейские компании — они больше всего наращивают обороты.

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