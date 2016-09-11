Александр Пикуленко: Самый честный рейтинг автомобилей

Обозреватель Sobesednik.ru Александр Пикуленко – о влиянии статистики угонов на рыночный спрос автомобилей.

Честный рейтинг популярности автомобилей формируют не социологи и даже не маркетологи, а угонщики. Именно они лучше всех знают, какая машина продается быстрее других. Они не угоняют автомобили для души, они всегда руководствуются выгодой. Если на вторичном рынке на данную модель есть спрос, она попадет в рейтинг. Если спроса нет, останется маркетологам и прочим представителям лженаук. Поэтому данные по угонам дают истинное представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, предоставляя возможность покрасоваться всем, кроме «Жигулей». Ведь любой рейтинг социологов всегда разбивается о повсеместные «Жигули», кладущие конкурентов своим несчетным числом.

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Британская полиция принимала наших инспекторов ДПС по обмену опытом, но так ничему и не научилась. Англичане не поняли про персональный знак «40», не восприняли про палку, свисток, пистолет и крутись как хочешь и сильно удивились отделам продаж, торгующим правами. Британцы привели всех к общему знаменателю и выдрессировали сдавать экзамены на права самостоятельно. При любых деньгах нет ни малейшего шанса оплатить в управлении дорожной полиции услугу и получить водительское удостоверение к дню рождения.

Александр Пикуленко Фото: архив редакции

Но даже в Англии есть те, кто не силен умом и сам сдать не сможет. А поскольку купить полицейского нереально, формируется рынок иных услуг – наем знатока, умело сдающего экзамен вместо заказчика. В Англии за год удается поймать около 1000 таких специалистов. Они приходят под чужими именами и сдают экзамены вместо клиента. Как правило, их выдают обильный грим и парик. Тарифы индивидуальные.

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В 1936 году на ЗИСе были собраны первые представительские автомобили модели 101. собирали их вручную, как и полагается машинам малых серий. Материалы в отделке использовались только натуральные, качество всего было максимальным. Можно с уверенностью сказать, что за брак каждый отвечал жизнью.

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В 1956 году был начат выпуск невиданного по красоте, очень модного и полностью самостоятельно разработанного автомобиля «Москвич-402». Машина выглядела образцом светлого завтра. У 402-го был полноценный багажник, в который уже не надо было лазить из салона, были радиоприемник, печка, панорамное лобовое стекло и бесшкворневая передняя подвеска.