Авто
Источник: Planet to day
13:55, 10 Сентября 2016 Версия для печати

Lada Priora устояла при спаде продаж автомобилей "АвтоВАЗа"

Только продажи российского автомобиля Lada Priora «АвтоВАЗа» в конце минувшего лета резко подскочили.

После анализа статистики продаж российского производства «АвтоВАЗ» эксперты заявили, что общая картина российского автопрома негативная. По их словам, прослеживается всеобщий спад «АвтоВАЗ», и только продажи Lada Priora выросли на 0,5%, по сравнению с прошлым годом, сообщает Planet to day.

В частности, продажи модели Lada 4x4 в текущем году упали на 14%, по сравнению с прошлым годом, а Lada Kalina – на 28%. Продажы Lada Granta также сократились на 39%, а продажи Lada Largus – на 56%.

Однако руководство «АвтоВАЗа» уверено, что им удастся увеличить число продаж после того, как в российских автосалонах появятся вариации машин с новыми моторами, анонсированными в ходе ММАС-2016.

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