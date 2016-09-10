Эксперт: Для ловли нарушителей на "зебрах" не хватит инспекторов ГИБДД

Автоэксперт оценил идею Мосгордумы, где предложили лишать прав водителей, которые не пропускают пешеходов на «зебре».

Член общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме Людмила Айвар предложила лишать водительских прав автомобилистов, которые не пропустили пешехода на пешеходном переходе. По мнению Айвар, лишение водительских прав за такого рода нарушения будет более действенной мерой, чем штраф, который сейчас равен 1500 рублей.

— Не думаю, что это предложение может стать законом, пока это только идея, — рассказал председатель Межрегионального общественного движения «Союз пешеходов России» Владимир Соколов, — Думаю, что попытка решить проблему наезда на пешеходов, просто усугубляя наказание — это профанация полная.

Самая главная проблема при таких нарушениях, как раз в том, что виновный скрывается с места ДТП. Розыск требует иногда очень большого количества времени. Сотрудники ГИБДД занимаются в основном оформлением протоколов о ДТП, на каждый из которых уходит полтора часа минимум. Представьте, около 7 миллионов ДТП происходит по стране. Из них 4 миллиона — это когда сталкиваются несколько участников (две-три машины), ещё три миллиона — это обочина и наезд на препятствие.

Я уже не говорю о том, что наказывать пешеходов или водителей по сути некому. Количество сотрудников ГИБДД у нас значительно снизилось, сейчас несколько больше 12 тысяч всего на всю страну.

Напомним, согласно ПДД, такое действие, как пропуск пешехода, не трактуется предельно жестко. «Уступить дорогу», согласно пункту 14.1 ПДД означает, что водитель не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это вынудит пешехода изменить скорость или направление своего движения. Другими словами, если пешеход только вступил на «зебру», водитель, который приближается к переходу по третьей или четвертой полосе, не обязан полностью останавливать автомобиль.

— Законы нужны, но совсем другого толка, — поясняет Соколов, — Главная задача — отменить ненаказуемое превышение скорости при переезде пешеходных переходов. Движение по городу, с учетом нештрафуемого зазора, 80 километров в час. По нашим подсчетам, если пешеход появляется за 30-40 метров до автомобиля, то среагировать и полностью остановиться водитель уже не успевает и получается то, что получается. Минус 20 километров в час могли бы устранить эту проблему, но для этого надо принять соответствующий закон. Для профилактики таких нарушений можно было бы легко использовать камеры.

Ну и конечно, не нужно забывать про автошколы. Мы сами ездим по учебным заведениям и видим, что программы устарели. Те учителя, которые пытаются что-то сделать, придумывают их сами.

Несмотря на это, по словам эксперта, в 2016 году в статистике подобных нарушений зафиксирован прогресс.

— В целом количество сбитых, не только на пешеходных переходах, уменьшилось с 70 тысяч до 60. По первому полугодию тоже небольшое уменьшение, но цыплят, все-таки, по осени считают, так что не факт, что эта положительная динамика сохранится.