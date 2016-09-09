Ксения Собчак: Это несдохшие "нашисты", которых поддерживает Кремль

Sobesednik.ru поинтересовался у известных людей их отношением к работе ГИБДД и общественных помощников автоинспекции.

Почти 50% россиян не видят изменений к лучшему в работе автоинспекции. Кто виноват, что гаишники не справляются со своими прямыми обязанностями? И нужны ли им общественные помощники – скажем, движение «СтопХам», которому Верховный суд на днях вернул право на дальнейшую деятельность?

Ксения Собчак, телеве­дущая:

– ГИБДД, конечно, нуждается в реформации. В какой именно – вопрос не ко мне. Я глубоко возмущена «оживлением» «стопхамов», несдохших «нашистов», которых поддерживает Кремль. Какие цели он преследует? Я сама видела, какие «стопхамовцы» те еще хамы. Кому выгодно дразнить и так раздраженный народ? Все должны действовать исключительно на основании закона.

Роман Худяков, депутат Госдумы:

– Для того чтобы сотрудники ГИБДД добросовестно выполняли свои обязанности, нужно поднять им зарплату, сегодня она в среднем 30 тыс. руб. Когда у человека мизерная зарплата, он так же и к работе относится. Нужно внедрить премиальную систему по качеству их работы. А что касается «стопхамов», я бы запретил их: они людей провоцируют на скандал, который рано или поздно закончится летальным исходом.

Ирина Прохорова Фото: Global Look Press

Ирина Прохорова, общественный деятель:

– Нужна очередная реформа! Но, боюсь, в стране, которая пронизана коррупцией, реформирование невозможно. Работа ГИБДД (или любого другого ведомства) напрямую связана с работой судов и других органов власти. Так что, увы, надеяться на то, что в одном месте можно исправить ситуацию, минуя другие, нельзя. Решить проблему можно, если пересмотреть весь принцип государственного управления.

Дмитрий Чугунов, лидер проекта «СтопХам»:

– Я согласен с теми, кто считает, что вопросами обеспечения порядка должны заниматься органы исполнительной власти. И если бы они не были настолько слабы в нашей стране, «стопхамы» просто не появились бы. Мы – аллергическая реакция гражданского общества на «половую дисфункцию» полиции – как на дорогах, так и во дворах.