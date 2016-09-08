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Источник: Фонтанка.ру
11:55, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Пятитонный Mercedes из 90-х без бензина угнали в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные украли пятитонный бронированный Mercedes S600, в котором не было бензина.

Бронированный Mercedes S600 весом в пять тонн украли неизвестные в Санкт-Петербурге. Как отмечает «Фонтанка.ру», в машине не было бензина, и потому уехать на ней похитители не могли.

Источник сообщает, что инцидент произошел утром в среду, 7 сентября. Молодой человек обратился в полицию и попросил разыскать машину его брата, которой не оказалось на привычном месте. Потерпевший сообщил, что выпущенный еще в 90-х годах Mercedes имел бронированный корпус и пуленепробиваемые колеса, однако несколько месяцев назад у него оборвался привод и в топливном баке не было бензина.

Сообщается также, что городские службы не эвакуировали пятитонный Mercedes S600.

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