Ошибочные штрафы в ГИБДД объяснили нехваткой сотрудников

Сокращение числа сотрудников в рядах ГИБДД привело к увеличению числа ошибочных штрафов.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, в московском МВД опровергли сообщения о том, что больше ста дорожных фото- и видеофиксаторов были отключены.

На заседании Общественного совета при МВД глава московской Госавтоинспекции Виктор Коваленко пояснил, что штрафами автомобилистов занимались 32 сотрудника, но сейчас их число сократили после последней кадровой чистки МВД, передаёт «Коммерсантъ».

Коваленко добавил, что в настоящее время ГИБДД устроила проверку 113 камер модели «Стрелка плюс», одна из которых выписала ложный штраф автомобилисту.

Напомним, что 29 августа видеокамера оштрафовала московского водителя за поворот в неположенном месте, совершенный машиной, двигавшейся спереди.